Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kontrollen zur Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit im Baustellenbereich

Gera (ots)

Auf der A4 im Bereich der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Kreuz Gera und der Anschlussstelle Schmölln hat es sich als erforderlich erwiesen, dass die bisherige Geschwindigkeitsreduzierung von 80 km/h weiter reduziert werden musste. Seit dem 24.01.2020 gilt in dem Baustellenbereich nunmehr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Hintergrund für die Anordnung der Verkehrsbeschränkung des Thüringer Landesamtes für Bau- und Verkehr (Straßenverkehrsbehörde für die Bundesautobahnen in Thüringen) ist das vermehrte Auftreten von Schäden an der Fahrbahn und den Schutzplanken der Baustelle. Diese Schäden sollen beseitigt werden. Die Autobahnpolizei wird die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in der Folge mit entsprechenden Kontrollen überprüfen, um die Verkehrssicherheit in diesem Gefahrenbereich weiter zu erhöhen und Verkehrsstörungen vorzubeugen.

