API-TH: Familie bei Auffahrunfall auf der A 4 verletzt

Donnerstagnacht wurde eine Familie bei einem Auffahrunfall auf der A 4 verletzt. Der 47-Jährige Familienvater war mit seiner 37-jährigen Frau und den beiden Kindern gegen 23:00 Uhr mit einem Kleintransporter in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen. In Höhe der Anschlussstelle Apolda war der Kleintransporter aus bisher unbekannter Ursache gegen einen vorausfahrenden Lkw, links gegen das Heck des Aufliegers gestoßen. Nach der Kollision kamen beide Fahrzeuge zum Stehen. Die Insassen des Kleintransporters, die leichte Verletzungen erlitten hatten, wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser nach Bad Berka und Weimar gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde mit 18.000 EUR beziffert. Der Kleintransporter wurde abgeschleppt. Der unverletzt gebliebene Fahrer des Sattelzugs konnte seine Fahrt fortsetzen.

