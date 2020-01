Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Gesundheitsprobleme führen zu Unfall auf der A 4

Jena (ots)

Ein Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, führte am Mittwochvormittag zu Verkehrsbehinderungen auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte gegen 10:00 Uhr ein Autofahrer bei seiner Fahrt auf der mittleren Fahrspur in Höhe der Anschlussstelle Jena-Göschwitz gesundheitliche Probleme und konnte sein Fahrzeug nicht mehr sicher steuern. Der Pkw kollidierte mit einem anderen Auto, prallte dann noch in die Mittelleitplanke und blieb auf der linken Fahrspur stehen. Bei dem Unfall wurden eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt. Beide Verletzten wurden zur medizinischen Behandlung ins Jenaer Krankenhaus gebracht.

