Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Überholversuch auf A 4 misslingt und Pkw fährt auf

Apolda (ots)

Ein Sattelzug und ein Pkw Skoda fuhren am Dienstagabend auf dem rechten Fahrstreifen der A 4 in Richtung Dresden. Der 38-jährige Fahrer des Pkws wollte den Lkw vor sich im Bereich nach der Anschlussstelle Apolda überholen. Beim Blick in den Außenspiegel und da die mittlere Fahrspur nicht frei war, hatte sich die Entfernung zum Lkw so schnell verringert, was der Skodafahrer zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Lkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilte sich der Pkw am Heck des Lkw und wurde bis zum Stillstand mitgeschleift. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Jena.

