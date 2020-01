Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit einer verletzten Person auf der A 4

Erfurt (ots)

Am Montagmorgen fuhr eine Autofahrerin auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt der BAB 4 auf einen Lkw auf. Gegen 05:20 Uhr ereignete sich der Auffahrunfall zwischen den Anschlussstellen Erfurt Vieselbach und Erfurt Ost. Offenbar fuhr die Frau aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Pkw Mercedes ungebremst auf den Lkw auf. Der Pkw schleuderte dann in die Mittelleitplanke. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt war aber ansprechbar. Ihr Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst geborgen, so dass die Fahrbahn kurz nach 07:00 Uhr in Richtung Frankfurt wieder frei befahrbar war.

