Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sonntagsfahrverbot für Lkw auf der A 4 missachtet

Stadtroda (ots)

Am Sonntagvormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei einen Lkw auf der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt. In dem Lkw mit Kühlanhänger befand sich keine verderbliche Ware sondern Stückgut für einen Baumarkt. Für die Lieferung konnte der Lkw-Fahrer keine Ausnahmegenehmigung vorlegen, so dass er gegen das Sonntagsfahrverbot für Lkw verstieß. Der Lkw-Fahrer wurde mit einer Sicherheitsleistung in Höhe von 145 EUR belegt, die er vor Ort zahlte. Den Fahrzeughalter erwartet in der Folge ein Bußgeldbescheid, mit der Aufforderung 570 EUR zu zahlen. Die Weiterfahrt am Sonntag bis 22:00 Uhr wurde zudem untersagt.

