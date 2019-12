Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Berauscht am Steuer die Leitplanke durchbrochen

Hermsdorf (ots)

Am Mittwoch gegen 19:00 Uhr fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Lkw Mercedes Ateco auf der A 9 aus Richtung Berlin kommend. Der Mann wollte dann seine Fahrt in Richtung Frankfurt am Main fortsetzen und fuhr dazu weiter auf der Tangente zur A 4. Dabei verlor der 36-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, durchbrach die Leitplanke und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Die Beamten der Autobahnpolizei überprüften die Fahrtüchtigkeit des Lkw-Fahrers und stellten dabei fest, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde deswegen eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Mann musste zudem im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eine Sicherheitsleistung in Höhe von 120 EUR entrichten. Aufgrund der Bergungsarbeiten, die gegen 05:30 Uhr abgeschlossen waren, war die Nebenfahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.

