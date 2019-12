Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schnee und unangepasste Geschwindigkeit führt zu Verletzungen

Magdala (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Vito zwischen den Anschlussstellen Magdala und Apolda auf der A 4 in Richtung Frankfurt. Auf der schneebedeckten Straße passte der Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht entsprechend an und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Mercedes prallte frontal gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Erfurt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell