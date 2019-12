Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Wegen Vollstreckung von Haftbefehl Nachtruhe auf Autobahnparkplatz unterbrochen

Günthersleben-Wechmar (ots)

Beamte der Autobahnpolizei führten in der Nacht zu Dienstag eine Kontrolle auf dem Parkplatz Drei Gleichen durch. In einem Pkw Caddy hatte ein 36-Jähriger (polnisch) übernachtet. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen vorlag. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 150 EUR aus einem Gerichtsverfahren nicht gezahlt. Der Mann konnte die geforderte Strafe und die zusätzlich ausstehenden Verfahrenskosten begleichen und somit eine Ersatzfreiheitsstrafe von zehn Tagen abwehren. Nachdem die Beamten die geforderte Geldsumme in der Dienststelle in Waltershausen entgegen genommen hatten, wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen und konnte kurz nach 04:00 Uhr zu seiner Schlafstätte zurückkehren.

