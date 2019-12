Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verdächtige mit gestohlenem Transporter und Drogen auf A 4 gestellt

Rüdersdorf (ots)

Am Dienstag wurde die Autobahnpolizei auf einen Opel-Vivaro aufmerksam gemacht, der von der A 9 aus Sachsen-Anhalt kommend nach Thüringen fuhr. Es stellte sich heraus, dass der Opel in der Nacht vom Montag zu Dienstag in Halle gestohlen worden war. Das gesuchte Fahrzeug konnte dann auf einem Parkplatz der A 4 in Fahrtrichtung Dresden festgestellt werden. An Bord befanden sich zwei Männer (deutsch und tschechisch). Beim Beifahrer (deutsch) wurde eine Tüte mit 40 g Amphetamin sichergestellt. Beim tschechischen Fahrer entdeckten die Ermittler einen ebenfalls als gestohlen gemeldeten Führerschein und ein Drogenvortest reagierte bei dem Mann positiv. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und verbrachten die Nacht im Gewahrsam der Autobahnpolizei. Das gestohlene Fahrzeug konnte im Verlaufe des Mittwochs an den rechtmäßigen Eigentümer wieder heraus gegeben werden. Gegen die beiden Männer im Alter von 19 und 23 Jahre wurden mehrere Anzeigen u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell