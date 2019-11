Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alle 90 Sekunden ein Geschwindigkeitsverstoß auf der A 4

Gera (ots)

Beamte der Autobahnpolizei kontrollierten am Mittwoch die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h auf der A 4 am Thieschitzer Berg in Fahrtrichtung Dresden. Es wurden 235 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten und dies trotz widrigen Witterungsbedingungen mit nassen Fahrbahnen. 25 von ihnen waren wesentlich zu schnell unterwegs, so dass diese zum einen ein Fahrverbot von mindestens einem Monat erwartet und zusätzlich die Aufforderung, ein Bußgeld zu zahlen, auf sie zukommt. Ein aus dem Saale-Holzland-Kreis stammender Pkw-Führer passierte die Kontrollstelle mit 223 km/h und setzte mit unverminderter Geschwindigkeit seine Fahrt fort, als das Messgerät der Polizisten auslöste. Diesen Fahrer erwartet ein Bußgeldbescheid mit der Aufforderung, 1.200 EUR zu zahlen und ein Fahrverbot von drei Monaten.

