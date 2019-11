Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Alkoholisiert am Steuer auf der A 4

Eichelborn (ots)

Am Montag gegen 18:45 Uhr meldete sich ein Autofahrer der Polizei, da vor ihm auf der A 4 in Richtung Frankfurt ein Pkw mit auffälliger Fahrweise unterwegs war. Am Rastplatz Eichelborn hatte der betroffene Fahrer die Autobahn verlassen und wurde dort von den alarmierten Polizisten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden hatte. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,86 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der Rentner am Erfurter Hauptbahnhof abgesetzt, von wo aus er seine Reise mit dem Zug fortsetzte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell