Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fahrer mit Bleifuß auf der A9 estoppt

Eisenberg (ots)

Am Dienstag gegen 14:00 Uhr kontrollierten Beamte der Technischen Verkehrsüberwachung die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der A 9 in Richtung Berlin. Dabei fiel den Zivilbeamten ein Audifahrer auf, der kurz vor Eisenberg in dem Abschnitt, der mit 120 km/h begrenzt ist, wesentlich zu schnell unterwegs war. Im Bereich einer stationären Geschwindigkeitsmessstelle bremste der Fahrer seinen Pkw in den zulässigen Tempobereich ein, um kurz darauf wieder zu beschleunigen. Die Beamten im folgenden Dienstwagen registrierten dabei Geschwindigkeiten, vor und nach dem Bremsmanöver des Audifahrers, von bis zu 180 km/h. Der Verkehrssünder wurde dann an der Anschlussstelle Eisenberg von den Beamten aus dem Verkehr gezogen und seine Personalien erhoben. Im Rahmen des nun folgenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens muss der 34-Jährige damit rechnen, eine Bußgeld von bis zu 960 EUR zu zahlen und dass er für zwei Monate seinen Führerschein abgeben muss.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell