Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall zweier Pkw mit Verkehrsbehinderungen

Apolda (ots)

Heute Morgen gegen 06:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der A 4 in Richtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Apolda und Weimar. Am Unfall beteiligt sind zwei Pkw, wobei sich an einem Fahrzeug noch ein Anhänger befindet. Beamte der Autobahnpolizei sind vor Ort und nehmen den Unfall auf. Dabei wird geprüft ob Personen verletzt wurden und wie es zum Unfall gekommen ist. Auf der Fahrbahn sind Zementsäcke verteilt. Bis zur Bereinigung ist die Fahrbahn im Bereich des Unfalls gesperrt.

