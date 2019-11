Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw kippt auf der A 9 in Straßengraben

Dittersdorf (ots)

Heute Morgen kurz nach 03:00 Uhr war auf der Richtungsfahrbahn München ein Lkw verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen führte die Unaufmerksamkeit des Lkw-Fahrers dazu, dass er mit seinem Fahrzeug am Ende des Beschleunigungsstreifens nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Böschung auf die rechte Seite kippte. Der Fahrer konnte sich zwar aus dem Fahrzeug selbst befreien, hatte aber Verletzungen erlitten, weswegen er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Schleiz gebracht wurde. Die Bergung des Lkw muss mit einem Kran erfolgen, weswegen es zu Behinderungen in Form von zwischenzeitlichen Sperrungen der Richtungsfahrbahn München kam. Kurz vor 07:00 Uhr konnten der linke und mittlere Fahrstreifen für den Verkehr wieder frei gegeben werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

