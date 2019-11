Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 15 Jahre alter Golf gerät auf der A 9 in Brand

Dittersdorf (ots)

Am Samstag gegen 16:45 Uhr bemerkte ein Golffahrer während der Fahrt auf der A 9 in Richtung München, dass die Motorwarnleuchte aktiviert wurde. Kurz darauf kam es zum Leistungsverlust des VWs, weswegen der 34-Jährige auf den Standstreifen rollte. Sofort stieg Rauch aus dem Motorraum und es entwickelte sich ein Brand. Der 34-Jährige und weitere drei Insassen, unter denen sich zwei Kinder befanden, konnten den Pkw unversehrt verlassen. Der 15 Jahre alte Pkw brannte komplett aus. Der Schaden, der durch den Brand an der Fahrbahn entstand, wurde mit 10.000 EUR beziffert. Gute zwei Stunden nach dem Unfall war das Autowrack geborgen. Bis dahin waren nur die mittlere und linke Fahrspur für den übrigen Verkehr nutzbar.

