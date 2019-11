Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Ablenkungsmanöver Bargeld auf Raststätte der A 4 gestohlen

Eisenach. (ots)

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden wurde ein polnischer Transporterfahrer von Unbekannten bestohlen. Der 42-jährige Fahrer eines Citroen Jumper hielt sich gegen 03:45 Uhr auf der Raststätte Eisenach der A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt auf, als er von einem Fremden angesprochen wurde, dass am Transporter des 42-Jährigen angeblich ein Reifen platt wäre. Während dieser am Heck nach dem Rad schaute, begaben sich zwei weitere Täter auf die Beifahrerseite und entwendeten aus dem Fahrerhaus des polnischen Autotransporters rund 6000 EUR Bargeld. Nachdem der 42-Jährige den Diebstahl bemerkt hatte, meldete sich der Geschädigte bei Mitarbeitern der Raststätte, die die Polizei alarmierten. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Heidi Sonnenschmidt

Telefon: 036601 70103

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell