Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ältere Dame auf der A4 zu Fuß unterwegs

Jena (ots)

Die Autobahnpolizei wurde heute Vormittag alarmiert, da auf der A4 in Richtung Frankfurt eine ältere Dame zu Fuß unterwegs war. Gegen 10:30 Uhr war die 84-Jährige bis in den Lobdeburgtunnel gelaufen. Dort wurde sie auch wohlbehalten von einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgenommen und war somit in Sicherheit. Eine Angehörige der Rentnerin konnte erreicht werden, die bereits sehr besorgt war, da sich die pflegebedürftige Frau unbemerkt aus ihrer Wohnung entfernt hatte. Die offenbar verwirrte ältere Dame wurde dann an Kräfte des Rettungsdienstes übergeben.

