Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw kommt von der A 38 ab

Heilbad-Heiligenstadt (ots)

Heute Morgen gegen 06:45 Uhr war ein Lkw auf der Fahrt in Richtung Leipzig kurz nach dem Parkplatz Leinetal von der Fahrbahn abgekommen. Der tschechische Sattelzug fuhr in Richtung Straßengraben und kippte teilweise auf die rechte Seite. Mit dem Fahrerhaus auf der Leitplanke stoppte der Sattelzug. Es liefen Betriebsstoffe aus und verschmutzten dadurch die Fahrbahn. Schaden am Verursacherfahrzeug wurde auf 15.000 Euro und an Bankette und Schutzplanke auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen waren nicht zu Schaden gekommen. Gegen den 22-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Gegenüber den aufnehmenden Polizisten hatte er angegeben, dass er während der Fahrt eingeschlafen war. Die Bergung wird sich noch mehrere Stunden hinziehen, da Teile der Leitplanke entfernt werden müssen, um das Fahrzeug frei zu bekommen.

