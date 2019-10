API-TH: Zwei Verletzte Nach Verkehrsunfall

Autobahnpolizeiinspektion

Lederhose (ots)

Der 78jährige Fahrer eines Pkw Peugeot aus Saalfeld war am Sonntagmittag auf der A 9, nahe Lederhose in Richtung München unterwegs. Mit seinem Fahrzeug kam er hier nach rechts von der Fahrbahn ab und erst einige Meter weiter hinter der rechten Leitplanke zum Stehen. Dabei wurden der Fahrer und seine 79jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden in das Klinikum nach Jena gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

