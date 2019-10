Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Wieder Planenschlitzer unterwegs

A 38/Parkplatz Kesselberg/Parkplatz Eichsfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurden entlang der A 38 in Richtung Leipzig, auf dem Parkplatz Kesselberg und Eichsfeld wieder einmal mehrere Lkw angegriffen. Es handelte sich dabei um insgesamt 11 Fahrzeuge verschiedener Nationalitäten. Offensichtlich wurden die unbekannten Täter nicht fündig, es wurde nur ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Sachschaden an den Lkw durch die geschlitzten Planen beträgt ca. 3.200,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell