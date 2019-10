Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Diebstahl an Baustellen

Gräfenroda/Tunnelkette (ots)

Gleich zwei Anzeigen wegen Diebstahlsdelikten mussten am Montagmorgen aufgenommen werden. Diese hatten sich offensichtlich über das Wochenende ereignet. An der A 71, in Richtung Schweinfurt, bei Gräfenroda wurden neben einer Baustelle Baggerschaufeln entwendet, die mit Bolzen an einem Minibagger befestigt waren. Ebenfalls wurde in einem Baucontainer eingebrochen. Hier entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge. Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf ca. 25.000,- Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell