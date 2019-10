Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Aufgrund gesundheitlicher Probleme mit Schutzplanke kollidiert

Artern (ots)

Mit seinem Pkw Opel war am Montag war am Montagnachmittag ein 43jähriger Fahrer aus dem Bereich Artern auf der A 71 nahe Artern in Richtung Sangerhausen unterwegs. Auf Höhe des späteren Unfallortes kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanke. Offensichtlich hatte der Fahrzeugführer, aufgrund eines gesundheitlichen Problems den Opel nicht mehr unter Kontrolle. Er wurde in das Krankenhaus nach Sangerhausen gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

