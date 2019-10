Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A 71 nach Lkw Unfall voll gesperrt

Arnstadt (ots)

Aufgrund eines querstehenden Lastzuges ist derzeit die A 71 zwischen Arnstadt-Nord und Autobahnkreuz Erfurt voll gesperrt. Der Sattelzug steht hier in einem Baustellenbereich. Es wird gebeten die Umleitung U 19 in Richtung Dresden und die U 32 in Richtung Frankfurt/M. zu nutzen.

