Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: gelöster Aufsatz vom Anhänger führt zu Unfall

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Bad Lobenstein (ots)

Der 58jährige Fahrer eines Fahrzeuggespanns (Pkw Skoda mit Anhänger) aus dem Ilmkreis war am Donnerstagmorgen auf der A 9, bei Bad Lobenstein in Richtung München unterwegs. Hier löste sich der Aufsatz vom Anhänger, der dann auf dem mittleren von drei Fahrstreifen zum Liegen kam. Ein nachfolgender Pkw Skoda aus dem Landkreis Teltow-Fläming konnte noch rechtzeitig hinter dem Anhängerteil anhalten. Allerdings schaffte das der 77jährige Fahrer eines Leipziger Pkw Opel nicht mehr und fuhr auf den vor ihm stehenden Skoda auf. Dabei wurde die 74jährige Beifahrerin aus dem Opel leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zeitweise kam es zu einem Rückstau bis zu 3 km Länge.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell