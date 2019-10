Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Fahrer auf Parkplatz beim Rangieren verletzt

Bleicherode (ots)

Am frühen Montagabend wollte der 45jährige Fahrer eines polnischen Sattelzuges auf dem Parkplatz Galgenberg, der A 38 in Richtung Göttingen in eine Parklücke einparken. Nach seinen Angaben stieg er mehrfach aus, um zu sehen, wieviel Platz er noch benötigt. Bei seinem letzten Versuch nachzusehen, befand er sich zwischen seinem und einem bereits abgestellten Lastzug. "Seine" Sattelzugmaschine setzte sich plötzlich in Bewegung und kollidierte leicht mit dem abgestellten Lastzug. Dabei wurde der 45Jährige zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Hinzugeeilte Fahrer konnten die in Bewegung gesetzte Zugmaschine soweit wegzufahren, dass der Verletzte befreit und notversorgt werden konnte. Er wurde anschließend in das Krankenhaus nach Nordhausen gebracht.

