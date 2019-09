Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Sekundenschlaf in den Verkehrsteiler gefahren

Hermsdorfer Kreuz/A4 (ots)

In der Nacht zum Samstag, kurz nach Mitternacht, war der 39jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger aus Köln auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Hier wollte der Mann am Hermsdorfer Kreuz auf die A 9, in Richtung München weiterfahren. Infolge Sekundenschlaf kam er mit dem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Verkehrsteiler und der aufsteigenden Schutzplanke. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen an der Hand. Gegen den Mann aus dem Landkreis Bayreuth wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell