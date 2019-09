Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lastzug von Windböe erfasst und umgekippt

Dittersdorf/Schleiz (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der A 9, zwischen Dittersdorf und Schleiz in Richtung München zu einem Verkehrsunfall, der momentan noch zu längeren Behinderungen auf der Autobahn und den angrenzenden Landstraßen führt. Der 28jährige Fahrer aus Rostock war mit seinem Lastzug aufgrund einer Windböe ins Schleudern geraten und nach rechts auf die Bankette gekommen. Beim Gegenlenken geriet er mit dem Fahrzeug in die Mittelleitplanke, der Anhänger kippte auf die rechte Seite und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Verletzt wurde niemand. Das Fahrzeug ist mit Papierrollen beladen und muss mit einem Kran wieder aufgerichtet werden. Gegenwärtig laufen die Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen. Dadurch war die A 9 in Richtung München voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Dittersdorf abgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000,- Euro.

