Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Jagdbergtunnel voll gesperrt

Bucha/Jena (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Jagdbergtunnel, auf der A 4 zwischen Bucha und Jena, Richtung Dresden zu einem Verkehrsunfall. Hier war aufgrund einer Nachtbaustelle, zunächst der rechte und dann auch der mittlere von drei Fahrstreifen gesperrt. Im Vorfeld wurde bereits die Geschwindigkeit herabgesetzt. Ein polnischer Lastzug war hier noch auf dem mittleren Fahrstreifen unterwegs, als sich die 47jährige Fahrerin aus Jena, mit ihrem Pkw Audi näherte. Sie kollidierte mit dem Auflieger des Lastzuges und kollidierte anschließend noch mit der linken Betongleitwand. Dabei wurde die Frau aus Jena leicht verletzt und in das Klinikum nach Jena gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000,- Euro. Zeitweise war der Jagdbergtunnel voll gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn und den angrenzenden Landstraßen kam.

