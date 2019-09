Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mercedes kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer leicht verletzt

Dittersdorf (ots)

Ein Schweizer Pkw Mercedes befuhr am Mittwochnachmittag die A 9, bei Dittersdorf in Richtung Berlin. Der 31jährige Fahrer kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Mit leichten Verletzungen wurde der Mann in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht. Wie sich herausstellte wurde der Verletzte mit Haftbefehl gesucht. Nach einer Zahlung der Strafe in Höhe von 250,- Euro und nach Behandlung in der Klinik konnte der Mann entlassen werden. Die A 9 musste kurzzeitig gesperrt werden.

