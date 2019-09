Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall nach Fahrspurwechsel

Stadtroda (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es auf der A 4 nahe Stadtroda in Richtung Dresden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Nissan und einem tschechischen Kleintransporter Iveco. Der 56jährige Iveco Fahrer nutzte hier zunächst den rechten, der 35jährige Fahrer des Nissan den linken von drei Fahrstreifen. Beim Wechsel des Kleintransporters vom rechten in den linken Fahrstreifen, konnte der Nissanfahrer, trotz Gefahrenbremsung nicht mehr ausweichen, so dass es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen kam. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000,- Euro.

