Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw fährt auf angrenzendes Feld

Vieselbach/A 4 (ots)

Am Mittwochmorgen ging bei der Autobahnpolizei eine Meldung ein, dass auf der A 4, zwischen Nohra und Vieselbach ein Lastzug auf ein Feld gefahren ist. Knapp 300 Meter neben der Autobahn befand sich der polnische Lastzug. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Er gab an, dass er einem Reh ausweichen musste und dabei nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Sachschaden an den Einrichtungen der Autobahn beträgt knapp 3.000,- Euro.

