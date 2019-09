Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zwei Verletzte bei Unfall

Autobahnkreuz Erfurt (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der A 71 in Richtung Sangerhausen verletzt. Der 50jährige Fahrer eines Pkw Ford aus Nordhausen war hier am Erfurter Kreuz auf einen verkehrsbedingt haltenden Erfurter Pkw Mercedes aufgefahren. Die 59jährige Fahrerin des Mercedes musste am Ende der Beschleunigungsspur, am Erfurter Kreuz anhalten, um auf die A 71 aufzufahren. Beide Fahrzeugführer wurden in das Klinikum nach Erfurt gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

