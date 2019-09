Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Skoda nach Überholvorgang überschlagen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bleicherode (ots)

Am Dienstagmorgen war der 32jährige Fahrer eines Pkw Skoda aus dem Eichsfeldkreis auf der A 38 bei Bleicherode in Richtung Leipzig unterwegs. Um hier ein anderes Fahrzeug zu überholen, fuhr der Skoda zunächst auf dem linken Fahrstreifen. Nach Aussage des Fahrers wechselte kurz vor ihm ein unbekanntes Fahrzeug auf die linke Fahrspur, so dass der Skoda-Fahrer abbremsen musste und die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er riss das Lenkrad nach rechts, wordurch sich der Skoda drehte und in den angrenzenden Hangbereich schleuderte. Der Pkw überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn halb im Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in das Krankenhaus nach Nordhausen gebracht.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell