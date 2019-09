Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Peugeot fährt gerade aus über Grünfläche-Unfall

Jena (ots)

Der 65jährige Fahrer eines Pkw Peugeot aus Jena fuhr am frühen Montagabend an der Anschlussstelle Jena-Zentrum von der A 4 ab, um nach Jena zu fahren. In einer Rechtskurve fuhr der Jenaer geradeaus über eine Grünfläche und auf die dortige Einfahrt zur A 4 Richtung Dresden. Dabei kollidierte der Peugeot frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Audi aus Berlin. Der dahinter fahrende Pkw Ford konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Audi auf. Dabei wurde der 28jährige Fahrer des Ford leicht verletzt und in das Klinikum nach Jena gebracht.

