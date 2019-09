Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Bei Unfall zwei Verletzte

Grabfeld (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmorgen auf der A 71 zwischen Meiningen und Rentwertshausen in Richtung Schweinfurt. Ein Kleintransporter Mercedes kam hier aufgrund eines Reifenschadens ins Schleudern und prallt auf einen daneben fahrenden LKW. Der Kleintransporter kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Unfall wurde der 52jährige Fahrer eingeklemmt. Er wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend wurden er und sein leicht verletzter Beifahrer in das Klinikum nach Meiningen gebracht. Die A 71 musste zeitweise in Richtung Schweinfurt voll gesperrt werden.

