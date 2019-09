Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Reifenplatzer mit Schutzplanken kollidiert

Nordhausen (ots)

Am frühen Sonntagabend war der 50jährige Fahrer eines polnischen Pkw Volvo auf der A 38 in Richtung Göttingen unterwegs. Nahe der Anschlussstelle Nordhausen platzte am Fahrzeug der linke vordere Reifen. Der Pkw geriet ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelleitplanke. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und stieß noch mit der rechten Fahrzeugseite gegen die rechte Leitplanke. Hier blieb der Pkw stehen. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

