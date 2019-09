Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Überholvorgang überschlagen

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Grabfeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag war der 62jährige Fahrer eines Pkw Skoda aus dem Kreis Nordsachsen auf der A 71, bei Grabfeld in Richtung Sangerhausen unterwegs. Er hatte hier einen Lkw überholt und kam beim anschließenden Wechsel auf den rechten Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchschlug der Pkw einen Wildzaun und überschlug sich mehrfach. Auf einem Feld, auf der Seite liegend, kam der Pkw zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wurde in das Krankenhaus nach Meiningen gebracht. An dieser Stelle möchte sich die Autobahnpolizei bei den Ersthelfern, die sich vor Ort befanden herzlich bedanken. Sie zeigten große Hilfsbereitschaft und halfen dem Verletzten aus dem Fahrzeug und bei der Erstversorgung. Ein 65jähriger Zeuge, der auch als Ersthelfer an der Unfallstelle vor Ort war, verletzte sich bei seinem beherzten Eingreifen leicht an der Hand. Dem Herrn wünschen wir gute Besserung! Leider ist es nicht für Jeden selbstverständlich, Hilfe zu leisten, gerade auf den Autobahnen kann das sehr gefährlich werden. Deshalb wollen wir unbedingt an jeden Einzelnen appellieren, immer die eigene Sicherheit im Auge zu behalten!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell