API-TH: Kleinbus fährt auf Sattelzug, Mitfahrerin leicht verletzt

Am frühen Freitagmorgen war ein Sattelzug auf der A 4 zwischen Magdala und Bucha in Richtung Dresden unterwegs. Der 50jährige Fahrer befand sich mit dem Lastzug gerade auf dem mittleren Fahrstreifen um ein anderes Fahrzeug zu überholen. Hinter diesem Lastzug fuhr der 23jährige Fahrer mit einem polnischen Kleinbus Opel, der offensichtlich die Geschwindigkeit des Sattelzuges und seinen Abstand zu diesem überschätzte. Er fuhr auf den Lastzug auf. Dabei verkeilte sich der Opel im Auflieger des Lastzuges. Die 55jährige Insassin aus dem Kleinbus wurde dabei leicht verletzt und in das Klinikum nach Bad Berka gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,- Euro.

