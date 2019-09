Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw ohne Licht, Drogen im Spiel

Neudietendorf (ots)

Am Mittwochabend war der 20jährige Fahrer eines Pkw VW aus Schmalkalden auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Bei Neudietendorf wurde das Fahrzeug angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Trotz angebrochener Dunkelheit hatte der Fahrer noch kein Licht am Pkw eingeschaltet. Ein durchgeführter Drogentest zeigte bei dem Fahrer ein positives Ergebnis an. Bei dem 19jährigen Beifahrer wurden Drogen aufgefunden. Es folgte eine Blutentnahme beim Fahrer des Pkw und es wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz (Fahren unter berauschenden Mitteln) eingeleitet.

