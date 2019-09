Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 4 mit einer getöteten Person

Schmöll/Ronneburg (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der A 4 vor einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein polnischer Kleintransporter ist hier am Stauende auf einen vor ihm stehenden Lastzug aufgefahren. Der Fahrer des Kleintransporters wurde dabei eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die A 4 ist in Richtung Frankfurt/M. auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr läuft auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

