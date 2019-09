Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fortsetung: Reisebus im Graben; mehrere Verletzte

Rentwertshausen (ots)

Der 65jährige Fahrer eines Reisebusses aus dem Kreis Böblingen war an der späteren Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte hier die Leitplanke durchbrochen. In der Folge kippte der Bus auf die rechte Seite und kam so zum Liegen. Durch den Unfall wurden fünf Insassen schwer und weitere Personen leicht verletzt. Die A 71 ist derzeit in Richtung Schweinfurt voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Rettungshubschrauber und ein Gutachter befinden sich im Einsatz. Die Kräfte der Autobahnpolizei werden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Suhl und Würzburg unterstützt. Die Maßnahmen zur Unfallaufnahme, Rettung und Bergung dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell