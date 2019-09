Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Reisebus im Graben; mehrere Verletzte

Rentwertshausen (ots)

Gegen 15:10 Uhr ereignete sich auf der A 71, nahe Rentwertshausen in Richtung Schweinfurt ein Verkehrsunfall. Ein Reisebus kam hier knapp 2000 Meter vor der Landesgrenze nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bus mit insgesamt 22 Personen besetzt. Gegenwärtig ist die A 71 in Richtung Schweinfurt voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Es wird nachberichtet.

