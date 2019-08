Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Nach Unfall Ladung auf der Fahrbahn

Hermsdorfer Kreuz/A4 (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der A 4, kurz vor dem Hermsdorfer Kreuz in Richtung Dresden ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw mit Anhänger und einem Sattelzug. Der Sattelzug stand hier mit technischem Defekt auf dem Standstreifen abgestellt, als sich auf dem rechten Fahrstreifen der Lkw mit Anhänger näherte. Dessen Fahrer kam in Höhe des Pannenfahrzeuges zu weit nach rechts, so dass es zur Kollision mit dem Auflieger des Sattelzuges kam. Dabei wurde dieser linksseitig aufgerissen und Teile der Ladung, bestehend aus Tetra Paks Milch, fielen auf die Fahrbahn. Es kam es zu kurzzeitigen Behinderungen in diesem Bereich der A 4. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 80.000,- Euro.

