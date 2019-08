Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Beim Rangieren mit "Findling" kollidiert

Hirschberg (ots)

Beim Rangieren auf einem Parkplatz an der A 9 bei Hirschberg hatte am Dienstagnachmittag ein 63jähriger Fahrer eines Kleintransporters den hier liegenden "Findling" nicht bemerkt. Es kam zur Kollision und der Stein wurde verschoben. Zudem riss der Unterboden am Fahrzeug auf, so dass Öl auslief. Das Öl wurde gebunden und ein Hilfsdienst kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug.

