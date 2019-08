Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit Leitplanke kollidiert und leicht verletzt

Erfurt (ots)

Mit einem Pkw Dacia war am Dienstagnachmittag ein 51jähriger Mann aus Erfurt auf der A 71 bei Erfurt in Richtung Sangerhausen gefahren. Dazu nutzte er den linken von zwei Fahrstreifen. Der Dacia-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Erfurt gebracht.

