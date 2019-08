Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 25jährige bei Unfall verletzt

Bad Lobenstein (ots)

Eine 25jährige Fahrerin aus dem Landkreis Roth in Bayern war am Montagnachmittag mit ihrem Pkw Peugeot auf der A 9 in Richtung Berlin nahe Bad Lobenstein unterwegs. Sie befuhr hier den mittleren von drei Fahrstreifen. Infolge Unaufmerksamkeit geriet sie mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts in die Leitplanke. Dabei wurde die junge Frau leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Schleiz gebracht.

