Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Ilmenau (ots)

Der 38jährige Fahrer eines Pkw Mercedes aus dem Ilmkreis war am Montagabend auf der A 71 bei Ilmenau West in Richtung Sangerhausen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskrümme kam der Fahrer, offensichtlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Autobahnpolizeiinspektion

Pressestelle

Janet Krebs

Telefon: 036601 70131

E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.

aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell