Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tagesschnellster mit 203 km/h unterwegs

Wandersleben (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde auf der A 4 Richtung Dresden, nahe Wandersleben eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier sind 100 km/h erlaubt. In knapp 3,5 Stunden wurden insgesamt 451 Bußgeld-Verstöße festgestellt. 76 der Fahrzeugführer müssen zu ihren Bußgeldern auch noch ihre Führerscheine für mindestens einen Monat abgeben. Der Schnellste an diesem Tag war ein Pkw VW, der mit 203 km/h unterwegs war. Hier erwarten den Fahrer zum Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

