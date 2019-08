API-TH: BMW überschlägt sich an der Anschlussstelle

Autobahnpolizeiinspektion

Hermsdorf (ots)

Der 18jährige Fahrer eines Pkw BMW aus Leipzig wollte am frühen Sonntagabend auf die A 4 in Richtung Frankfurt/M. auffahren. An der Anschlussstelle Hermsdorf-Ost kam er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn nach links ab. Der BMW überschlug sich und landete auf dem Dach im angrenzenden Böschungsbereich. Ein 18jähriger Insasse wurde dabei leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

